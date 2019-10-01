國民黨一夕輸掉中國！《迅猛的力量》揭杜魯門對老蔣不滿

2019-10-01 11:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華人民共和國今日建政70週年，國民黨在1949年被趕出中國，敗逃來台實施戒嚴及極權統治，《迅猛的力量：1949，毛澤東、杜魯門與現代中國的誕生》一書揭露，蔣介石政府在中國垮台前，曾在北京天安門招募新兵的舊照片。並透過俄羅斯、美國中情局解密檔案，還原當年國共內戰的國際局勢。

該書作者凱文．裴萊諾以解密檔案及1949年戲劇化的事件，說明毛澤東的部隊如何擊敗蔣介石，以及美國總統杜魯門如何回應中、美局勢變化的經過。

二戰後中國經濟凋敝，毛澤東的部隊慢慢佔據地盤，光是東北戰場，國民黨政府就折損了29個步兵師、40萬兵力，短短4個月內，共產黨虜獲75%武器，並消滅半數作戰部隊。

在1949年頭幾個月，毛澤東的共產黨部隊便擴散到中國各地，殲滅美國盟友蔣介石的國民黨部隊，並控制中國主要各大城市，且毛澤東的節節勝利，讓美國總統杜魯門陷入泥淖。

自二戰結束以來，美國在青島維持著一支大型陸戰隊的守軍，但到了1948年底，共軍迅速穿過東北向沿海進軍，蔣介石下令部隊撤退到台灣和廈門等較為安全的港口，杜魯門也決定美軍自青島撤軍，

另一方面，在徐蚌會戰潰敗後，當年在南京曾引起大恐慌，各國外交官攜家帶眷擠爆所有往上海及東南城市的火車。但蔣介石面對徐州陷落，卻出現一種奇怪的「自信」，之後派出宋美齡去向美國接洽「要人也要錢」。

凱文．裴萊諾也在書中提及，在蔣介石宣布引退、逃離南京的同一天，北平的傅作義開城向共軍投降，毛澤東則在翌日下令共軍進入北平，完成接管。

在民間社會，中國老百姓開始將不值錢的國民政府鈔幣稱為「濕柴火」，老蔣之子蔣經國甚至下令中國電影製片公司不得再譏笑飛快貶值的紙鈔。

美國總統杜魯門的對華政策，則企圖讓美國從中國這個「破落戶」中脫身；當時美國中情局長希倫科特曾向杜魯門提及，蔣介石和李宗仁「公開分裂」越來越明顯，蔣李都沒有辦法成功守住上海，「不論是真的或只是形式上的防守，上海都撐不過5天以上！」

不過，杜魯門也不急著擁抱毛澤東，他仍認為毛是篡位者，並相信中國人民在某個時間點就會起來推翻共產黨。

杜魯門也曾向李列恩鐸抱怨，他覺得在中國沒有可靠的夥伴來領導反共作戰，「貪官汙吏和歹徒」已偷走美國政府送給中國的大筆金援，他並關心宋美齡及其家族的「危害效果」，並指示FBI聯邦調查局長胡佛展開調查，看看國府在美國究竟有多少資產。

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