小英小額募款「捐1450元換辣英粉」 因颱風延後上線

2019-09-30 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文競選連任的首波線上小額募款在28日晚間正式公布，只要捐款新台幣「1450」元，就能獲得限量1萬組象徵「辣英粉」的「辣椒醬+米粉」。原定今（30）日晚間8點20分在線上推出，稍早宣布因應「米塔」颱風來襲，將延後上線。

蔡英文Line官方28日晚間公布「辣台派集合，1450上工了」訊息，只要捐款1450元即可獲得「辣英粉組合」一組！並表示來自花蓮馬太鞍邦查農場的有機辣椒，代表蔡英文「堅定捍衛台灣主權的態度」；而新竹米樂的手工米粉，則是象徵眾人支持蔡英文的力量，辣椒加米粉，就是專屬辣台派的組合：「辣英粉」。

「各位辣台派們，非常抱歉！」稍早蔡英文Line官方、「2020小英發言人」臉書粉專表示，因應米塔颱風來襲，加上今晚風雨逐漸變強，因此蔡英文總統連任募款小物第一波「辣英粉組合」將延後上線，並提醒「請各位辣台派先做好防颱工作」，而上線時間則會再透過官方LINE通知民眾。

「2020小英發言人」臉書粉專全文

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