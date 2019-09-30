何韻詩遭潑漆 柯P：本來就不對啊 還要問嗎

2019-09-30 13:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕香港歌手何韻詩昨日在台港大遊行時，於台北街頭意外遭統促黨人士潑灑紅漆。對此，台北市長柯文哲今被問及看法，直言「本來就不對啊，廢話，這還要問嗎！」

柯表示，昨天一直在跟台北市警察局聯繫，警察局從昨天一直偵查到今天早上，因為要一個一個查，到底是不是組織性的攻擊行為，還是只是個人的，不經過一個晚上的偵訊，到今天早上大概有一定程度的了解。

柯強調，基於偵查不公開，不能在媒體講說「啊，我們查到什麼」，不過北市警已經把這些資料全部移送地檢署，就由地檢處做後續偵辦。

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