何韻詩以觀光名義來台卻演講？移民署澄清並非雙重標準

2019-09-30 13:11

〔記者王冠仁／台北報導〕香港歌手何韻詩昨天來台參加挺港活動卻遭人潑漆，引起軒然大波；事後外界質疑，何以加拿大護照來台、以觀光理由入境卻上台演講一事，違反入出國及移民法第27條規定。移民署今天回應，依照兩公約規定，和平集會之權利，應予確認；人民和平集會遊行之權利，除有必要者外，不得恣意限制之。

中華民國入出國及移民法第27條規定，「外國人在我國停留、居留期間，不得從事與申請停留、居留目的不符之活動或工作。」依前揭規定，外國人停留期間從事與簽證目的不符之活動，入出國及移民署得依原入出國及移民法第34條第5款之規定，強制驅逐出國。

移民署指出，何韻詩所參與的是民間人權團體事先報備並經許可的集會，且發表的是捍衛民主自由之言論。故何韻詩以外國人身分合法來台參加合法集會遊行的權利，應予保障。

此外，前總統馬英九將兩公約國內法化，因此，外國人在我國合法停留、居留期間，從事請願或參加合法集會遊行的權利，應受兩公約的保障，而這也是國際人權法典所保障的基本人權。

移民署解釋，所謂的兩公約是「公民與政治權利國際公約」（International Covenant on Civil and Political Rights）及「經濟社會文化權利國際公約」（International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights），是聯合國為落實1948年「世界人權宣言」（Universal Declaration of Human Rights），在1966年12月16日經由大會第2200號決議通過。

兩公約與「世界人權宣言」，被共稱為「國際人權法典」（International Bill of Human Rights），是國際社會最重要的人權法典，也是國際人權保障體系最根本法源。其內容在闡明人類基本人權，促使各國積極落實其保障，使全球人民在公民、政治、經濟、社會及文化各方面之人權，皆享有相同之保障。

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