台中市北區肉品市場遷神岡？洪慈庸怒：別把算盤打到神岡頭上！

2019-09-30 12:44

〔記者歐素美／台中報導〕外傳台中市長盧秀燕傳將把台中市肉品市場遷移到神岡區新庄里，只因去年選舉盧在神岡區的選票輸給前市長林佳龍，要懲罰神岡人，立委洪慈庸質疑肉品市場規劃到底為何？要遷移到哪裡？要求盧秀燕說清楚講明白；新庄里長翁登貴則表示，新庄里民誓死反對到底。

神岡區新庄里長翁登貴說，外傳市府要將肉品市場遷到神岡區新庄里大甲溪河畔，目前只和市議員羅永珍透露訊息，尚未確定，但新庄里民誓死反對到底，絕不可能讓肉品市場遷到新庄，污染大甲溪水質，並造成空氣污染。

羅永珍則否認市府有事先溝通，強調她也不知此事，經其詢問經發局，經發局也否認要遷到神岡，羅永珍強調，她一定和神岡區民站在一起。

洪慈庸今天在臉書貼文指出，台中肉品市場位在北區，因設立已久遠設備老舊，地方要求遷建的聲浪高漲，原本是北區立委的盧秀燕，選舉時承諾北區民眾「當選一定遷」，另一面又對烏日區民眾說絕不遷到烏日，反對這項從胡志強市長開始、林佳龍市長推動的計畫，現在卻傳出選址神岡。

洪慈庸表示，大家都在問，肉品市場未來要留在北區，還是移到其他地方？如果要遷至神岡，為什麼完全沒有和地方討論？並反問，若市府推託稱「明年中才完成選址」，為什麼會有遷址神岡這種消息傳出來，盧秀燕市長敢承諾絕對不會到神岡嗎？她要求盧秀燕要明確表達肉品市場未來遷移地點，別讓遷建計畫「不知去向」，神岡人和台中人都在等一個答案。

「別把算盤打到神岡頭上」！洪慈庸強調，肉品市場遷移絕對要有充分的規劃、討論，包括周邊環境評估、汙水處理系統、臭味改善設施、汙染防治設備等，盧秀燕當初為了選舉反對前朝政策，現在搞不定遷建地點，難道遷建選址也在抽籤嗎？洪慈庸更痛斥，上個週末，她才把紙風車藝文演出帶到神岡，現在就傳出市府要將肉品市場遷移至神岡，要神岡鄉親情何以堪？

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