韓選辦：規劃主題性競選活動 總統、立委選情相互幫助

2019-09-30 11:46

〔記者林良昇／台北報導〕韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今表示，近期遇到市議會施政報告，高雄市長韓國瑜著重市政，週末假日選戰行程減少，但已陸續安排到各地的主題性競選活動，希望跟各地的立委參選人與總統選情相互幫助。

何庭歡今在國民黨中央黨部受訪，對於韓國瑜的發言被當成「黑韓」相關素材，何表示，很多媒體報導或網路傳播斷章取義，沒讓韓的談話內容完整表達出來，這種斷章取義如果涉及抹黑或傳達不實訊息，不會容許，可能會訴諸法律途徑。

外界推測，韓團隊為了減少韓國瑜失言機會，減少韓對外發言改由發言體系回覆，何庭歡強調，韓的發言及表達態度深受民眾喜歡，是個人魅力所在，是韓平日忙於市政、假日忙於國政，在分身乏術下由發言系統回答問題，事實上沒限制韓發言。

何庭歡指出，韓團隊定調一直是做好市政就是最好政見，韓國瑜平日發言當然以市政為主，韓團隊也有很好的發言系統，在市政方面，由高雄市新聞局長王淺秋回應市府問題，關於選務則由她本人回應，而國政、政見由發言人黃曼昕負責，發言系統完善。

對於近期週末、假日韓國瑜公開選戰行程減少，何庭歡表示，團隊一直掌握自己的選戰節奏，沒有因什麼事件改變，韓國瑜週一到五要拚市政，最近遇到市議會施政報告，著重市政﹔假日會陸續安排到各地進行主題性競選活動，希望各地立委參選人和總統參選人選情互相幫助。

關於於如何突破韓粉同溫層？何庭歡說，謝謝所有支持者對韓國瑜的支持，也幫韓宣揚理念，團隊也透過提出亮眼政見吸引更多民眾支持，過去3年多以來，民進黨政府施政沒有得民心，很多人認為生活沒有更好，希望民眾思考可不可以換一個領導人做做看？可以捍衛中華民國主權，讓民眾生活更好。

對於黨內整合問題，前國民黨主席洪秀柱稱「韓朱配」要「郎有情，妹有意」，何庭歡重申，韓國瑜與朱立倫一直以來目標一致，希望團結，在2020生死保衛戰把民進黨下架，韓、朱溝通管道順暢熱絡，兩人連絡沒問題，但一切尊重當事人意願。

何庭歡也被問到，前總統馬英九昨對是否還會幫韓國瑜站台回應「沒有問題」，何表示，謝謝馬以國家大局為重，全力支持、輔選，一起讓國民黨重返執政。

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