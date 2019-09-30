讓親中政黨永遠邊緣化 律師籲投票日「要堅定傳遞意志」

2019-09-30 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港歌手何韻詩昨日在台北參加「九二九台港大遊行」時遭人潑漆，各界紛紛譴責潑漆者的野蠻行為，而律師呂秋遠則在臉書提及：「還給何韻詩公道，最好的方式，就是挺身而出，不要害怕恐嚇，當一個自由人，捍衛你的國家。」

呂秋遠表示，統促黨這些人知道，潑漆後不過就是傷害、公然侮辱、毀損而已，而且這些是「告訴乃論罪」，被傷害的人還不知道是否會提告，他們就是要支持人權與民主的人害怕，這就是他們的目的。

呂秋遠也提及，台灣政治為何很亂？就是因為「政治人物罵髒話，我們認為他就是說話直了點；政治人物公然否認他說過的話，還要質疑他的人提出證據，提出證據以後乾脆裝死；限制議員的質詢時間，好讓市長去選總統；議員質詢市長，會被支持者公然罵垃圾；在公開場合接受媒體訪問，會被潑紅漆攻擊，因為講了他不愛聽的話」。

呂秋遠強調，從愛國同心會到統一促進黨，這是場從內而外的戰爭，而打贏這場戰爭的方式，就是在每次選舉中都能讓「默許暴力、支持以暴制暴、限制自由、戕害人權」的政黨無法獲勝，讓親中政黨只能永遠邊緣化，比起法律的制裁來得快又有效。

呂秋遠指出，也許還要花上幾十年才能讓「這些人」消失，中國也會持續滲透台灣，但是「我們會贏」因為嚐過民主自由、不願意回到國民黨統治時代的人只會越來越多。呂秋遠也呼籲，大家必須去影響身邊所有人，並在投票那天把堅定的意志結實地傳遞出去。

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