手搖飲遭譏「中國下跪茶」 呂秋遠：被馴養勢必承擔哭泣風險

2019-08-10 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」事件持續延燒台灣手搖飲料店，繼「一芳水果茶」風波後，台灣手搖飲料店大苑子、迷客夏、COCO都可、貢茶等也陸續爆出爭議，更被網友譏為「中國下跪茶」；對此，律師呂秋遠今在臉書發文，指出「一個人如果讓自己被馴養了，勢必會承擔一些哭泣的風險」。

呂秋遠在文中表示，中國似乎想要台灣民眾戒掉喝手搖飲料的習慣，而這些企業也只能配合中國政府的要求，支持香港安定繁榮，強調自己來自於中國台灣。

呂秋遠提到，人生就是這樣，沒什麼好說的，當企業要選擇西進，或想要吸引中國消費者，那就是要在國家認同上表態，因為中國不讓人有選擇認同的機會。他提到，事實上，「永遠不是『不要理他就好了』，你不理他、刻意模糊，敵人還是不會給你任何餘地留在灰色地帶，就是要承認中國台灣，才會有做生意的機會」。如果想要台灣本土企業表態，實在太容易，簡單來說，要你跪，你就得跪，否則中國沒有你的一席之地。

呂秋遠列出中國具爭議的做法，他提到，對於一個「會派遣陌生漢人到維吾爾家族居住」、「設置集中營進行思想改造」、「焚燒教堂」、「遮斷臉書、google及其他關鍵字、指定網站」、「嚴格管制污衊中國領導人」、「可以任意控制民眾去或不去哪些國家」、「可以限制藝人、電影不得參與台灣金馬獎」等等罄竹難書的政權，你還能要求什麼？要求他們對於台灣特別友善，只要台灣同意九二共識，未來就可以免於一國兩制？

呂秋遠接著提到，如果是這樣，那就是太天真太傻，「就算台灣什麼事也不做，只要不是中華人民共和國的一部份，就是犯罪」。在他們眼裡，在1949年，中華民國的國旗在南京總統府降旗以後，這個國家就已經不存在。青天白日滿地紅的國旗，在他們眼裡，只是歷史，而且是不能出現的歷史，不然談八百壯士的電影，為什麼會禁播？

對於這5家飲料店，呂秋遠自問要為這些商家難過嗎？他說，一點也沒必要，「一個人如果讓自己被馴養了，勢必會承擔一些哭泣的風險」，國家可以讓你發大財，就可以讓你一無所有。當企業決定要西進，就注定會被中國政治掌握，不只要聽黨的話、做黨的事，還得要學習忘台灣的本。中國政府可以逼迫所有台灣想要在中國發展的藝人表態，也可以要求所有在中國設點的企業發聲，支持一個中國、台灣是中國的一部份。

呂秋遠強調，「別再以為政治歸政治、飲料歸飲料，這是鄉愿者才能說出的話」，擁有強權的人，是不會讓這兩種事情分開的。中國台灣，代表的並不是吃台灣名稱上的豆腐而已，而是當我們都習慣於這樣的名稱，也放棄抵抗，我們的政治體制、生活方式，就會逐漸習慣與中國統一。而飲料店支持送中、香港一國一制、台灣一國兩制，那不妨就喝水吧！喝水最健康了，不是嗎？不過，如果明年的票沒投好，可能連自來水都沒得喝，當國營企業也改名為中國台灣省自來水公司，這下我看你要怎麼抵制。

文末，呂秋遠強調，沒有國家主權，看看香港就好，他們發過大財，然後呢？然後他們就死掉了。「而你，能為我們的下一代，也就是那些習慣台灣生活方式與認同的孩子們做些什麼？『好好生活、好好拉票、好好投票』」。

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