今能法辦「潑紅漆」統促黨 粉專：歸功於綠委王定宇修法

2019-09-30 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港歌手何韻詩今（29日）在「撐港反極權」台港大遊行遭統促黨黨部主委潑紅漆，各界震怒。對此，臉書粉專「老爺不可以」也發文指出，若沒有民進黨立委王定宇持續推動「組織犯罪條例」的修正，今日何韻詩遭潑紅漆一事，就無法究責、法辦統促黨。

根據王定宇在2017年針對「組織犯罪條例」修正的該則貼文，「老爺不可以」指出，王定宇在2017年12月15日的臉書貼文中報訊，自己所提案的「組織犯罪條例修正草案」經修正後三讀通過，補足原先「組織犯罪條例」的漏洞，堪稱為「組織犯罪條例2.0」。

根據該則貼文，王定宇指出，原法條拘泥於「牟利性」，結果導致各地檢署查辦案件逾百件，僅1條得以起訴，高達百分之99的案件無法成罪。也導致只能法辦犯罪的個人蝦兵蟹將，卻無法針對「組織串連、指揮」、「持續性」的犯罪組織，予以法辦瓦解。

王定宇也指出，該次修法也補足了保護被害人及證人的部分。組織犯罪的被害人或證人，常因擔心受到強暴、脅迫、恐嚇等暴力威脅，而拒絕出面作證，或因面對被告有所焦慮、恐懼，而無法正常、完整陳述。

因此「組織犯罪條例2.0」同時也修正了第3條，增訂犯罪組織不以現存性為必要；並在第12條中更加強保護組織被害人、證人，無論在境外或境內，偵查及審理程序中的訊問或詰問時，可以利用聲音、影像傳送的科技設備或其他「適當隔離」方式進行，使被害人、證人勇於出面作證，也利於犯罪偵查、審判等配套措施，讓法律修正更加完備。

文末，「老爺不可以」在比對王定宇的實質政績後，明酸立委黃國昌，整天鬼叫鬼叫，卻拿不出實質的政績，也打臉了黃國昌宣稱自己是「立法院唯一有在做事的立委」的說法，也僅是自詡而已。

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