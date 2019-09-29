反送中》上百港人柏林示威 謝志偉助陣影片曝光！

2019-09-29 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕100多名香港人29日在德國首都柏林市中心的亞歷山大廣場（Alexanderplatz）示威，以「反極權、暴政」為號召，呼籲德國協助捍衛香港的民主、人權；我駐德代表謝志偉也到場助陣，影片曝光讓許多網友超感動。

「我在德國和你們一起撐香港！」謝志偉PO出演講畫面，慷慨激昂地表示「我代表自由民主的台灣挺身處危境的香港」，讓許多網友相當感動，他也在臉書上喊話，表示「何韻詩加油！香港加油！」謝志偉並強調，因為大家的努力，「台灣人更為團結」。

穿著寫上「讓台灣自由，香港不孤單」上衣的謝志偉在演講中表示，只要彼此團結站在一起，就不會是孤單的，而孤單的將會是中國，接著他笑說，我們不用做什麼，中國就會不高興了，但我們仍必須不畏懼中國的憤怒，並無畏地團結、傳達我們的意念讓中國知道，他強調人民才是國家的主人，對抗暴政最好的方式就是「勇敢站出來」。

許多網友看完影片超感動，紛紛留言道謝「謝大使加油！您真辛苦！感謝您！」、「感謝大使 ，辛苦了，台灣有你真好 ！」、「令人敬佩的外交官」、「感謝謝志偉大使在國際為台灣與香港的自由、民主、人權，發聲」、「希望所有外交人員的努力可以被更多人看見！」

謝志偉臉書全文

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