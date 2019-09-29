929台港大遊行 卓榮泰：台灣保障人民權益 和中國不同

2019-09-29 18:08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕香港反送中運動今全球大串聯公民團體和學生也在立法院外發起929台港大遊行，現場估有上萬名民眾參加。對此，民進黨主席卓榮泰受訪表示，台灣政府會保證人民合法權利，和中國不同，也和中國統治的地方不同。他也盼能互相連結，向世界發出我們的聲音。

卓榮泰今日和民進黨籍立委與立委參選人、重要黨職員一同參與遊行，除強調台灣與中國政府的不同外，也表示，他剛和警察鼓勵，盼公權力給人民信心，所以雖然今天下著雨，仍會一步一步堅定地走，這都是自由、民主、人權的一大步。他希望撐香港、護民主，也守護民主護台灣，盼能共同努力、彼此加油。

黃國昌：行政、立法部門都應有具體作為

時代力量則由高階黨職員率隊，立法院時代力量黨團總召黃國昌受訪表示，中共政權在背後指揮，導致香港政府在香港進行慘無人寰的人權迫害事件，民眾出來並非僅挺香港，而是所有對自由民主人權的呼喚以及嚮往，因此不僅香港和台北市，全球各國要共同對抗中共政權、暴政而站出來，盼在自由民主生活，以及相同價值下者，站出來支持香港人民。

黃國昌也說，立法院時代力量黨團認為，對於法制作為，重要的不是立法形式，而是政府部門訴求呼應香港人民，盼行政、立法部門都應有具體作為。

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