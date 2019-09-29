中部工業區後援會成立 蔡英文：台灣要成為亞洲離岸風電中心

2019-09-29 19:42

〔記者張菁雅／台中報導〕總統蔡英文今日出席中部工業區後援會成立大會，她細數執政3年多成績，希望再給她4年時間，將各項計畫完整地執行。蔡英文也說，彰化離岸風電總投資近1兆元，政府要求國產化，將來希望台灣成為亞洲的離岸風電中心，把離岸風電往亞洲其他地方擴張。

中部23個工業區共同成立蔡英文中部工業區後援會，蔡英文出席成立大會，並為後援會會長賴博司授旗，各工業區代表拿著齒輪狀的看板，象徵「轉動經濟」。

蔡英文表示，齒輪缺一不可，代表每個人全力衝刺，各司其職，這就是台灣經濟可以不斷往前衝的因素，台灣與德國、美國、瑞士被列為全球4大創新王國，代表台灣經濟不僅穩定成長，還有創新能量，台灣今天的經濟表現絕對不是偶然的，是工業界先進日以繼夜打拚等成果。

蔡英文也說，執政團隊一開始就穩扎穩打、步步為營，改變及調整台灣經濟體質，解決企業的困難，有時候長年累積的問題不是一時可以解決，但已開始著手在立法上有好的基礎，再一樣一樣解決，例如，工業區立體化的更新、違章工廠升降設備核發臨時使用許可等。

她也表示，國際經濟情勢一直在變化，必須在變局中找到台灣的機會，政府今年初成立跨部會工作小組，希望將投資引回台灣，台商回台投資目標從2500億元、5000億元，現在已經6000多億元，是非常可觀的數字。不但是台商回來投資，外商也一直加碼投資，在台灣設置研發中心、高階製造中心。

蔡英文同時指出，「5加2產業」也帶動許多新產業，如國防產業，政府在造艦、造機都有完整的規劃，高教機原型機已經出廠，將來進入量產時，政府會協助台灣本地的供應商取得國際認證，讓台灣供應商可以進到國際市場。

蔡英文也說，彰化離岸風電將來總投資近1兆元，政府重要的要求是國產化，離岸風電所需設備若能很大比例在台灣生產，對台灣的製造業及技術將有很大的提升，將來希望成為亞洲的離岸風電中心，把離岸風電往亞洲其他地方擴張。

蔡英文強調，這些都證明現在的執政團隊不論在行政院或立法院，都是有效率、有魄力、有決心，還知道怎麼解決問題，一連串的計畫都需要時間執行，拜託大家再給4年，以帶動台灣下個世代在全球的地位，以及更旺盛的經濟發展。

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