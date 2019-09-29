台港萬人上街大遊行 風雨中撐香港、護民主

2019-09-29 16:31

〔記者吳柏軒、呂伊萱、涂鉅旻／台北報導〕香港反送中運動今全球大串聯，台灣與香港命運同體，也由公民及學生團體串聯，在台北市立法院院發起929台港大遊行，集結成千上萬黑衣意志，不畏米塔颱風外圍風雨，撐傘舉手高喊口號，「五大訴求、缺一不可！」，展現「撐香港、護民主」決心。

香港百餘日前面臨港府「送中」條例威脅，侵襲香港民主與自由，引發港民200萬人上街抗爭，卻遭遇港警暴力鎮壓，催淚彈幾乎週週發射，逾千人遭濫捕濫訴、多人衝突中受傷，甚至有人犧牲生命，引起世界各地關注，今全球各地共同發起292大遊行，實際行動站上街頭，聲援香港。

為了撐香港、護民主，由台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣學生聯合會、台灣青年民主協會等共同發起929台港大遊行，在台北市號召民眾上街，今下午4點將從立法院濟南路出發，預計從市區走到台北車站、西門町等地，不畏風雨，以行動支持香港。

遊行舞台現場並宣讀中文、粵語、英文等宣言，指控港警政局險惡，政府用警察逮捕示威者，政治檢肅，香港用肉身與極權搏鬥，需要台灣人現身支持，兩地應串聯，並高喊「光復香港、時代革命！」現場主持人更宣布集會人數已經破萬，並抬頭望向雨中天空的彩虹，激勵眾；活動預計上街遊行2小時，晚間6點引導眾人返回立法院濟南路活動現場，後續進行晚會短講、音樂表演等。

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