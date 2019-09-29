再轟張善政！ 黃光芹：為了跑到韓國瑜那邊自圓其說

2019-09-29 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹日前爆料，韓國瑜的國政顧問團總召張善政，向鴻海創辦人郭台銘「要了500萬」，還三不五時就打電話告訴郭台銘幕僚「我沒有要去挺韓國瑜」。對此，張善政辦公室發言人黃曼昕要求黃光芹拿出證據，更轟連日爆料「比扯鈴還要扯啊」！不過黃光芹則回批，張善政是為了跑到韓國瑜那邊所涉的道德爭議而自圓其說罷了。

黃曼昕28日表示，郭台銘捐款給善科教育基金會的過程，她是最清楚的人，從去年10月開始，郭介紹一位身邊人士給張善政詢問如何成立基金會後，就一直是她在接洽，通話紀錄藍底黑字都還留在手機內，「的確郭董有捐款給善科基金會，但金額不是500萬，是300萬」，過去她一直認為捐款金額是捐款人的隱私，所以才沒說。對於黃光芹說張善政三不五時說「沒有要去挺韓國瑜」，黃曼昕也要黃光芹「拿出真憑實據」。

對此，黃光芹28日在臉書反轟「扯鈴就是繫鈴人」！黃光芹表示，郭台銘就是拿了500萬元給張善政的「智庫」，張善政數度抬「文教」、「基金會」以對，不過在為「智庫長腳」，竟然跑到韓國瑜那邊，所涉之道德爭議而自圓其說罷了。

黃光芹指出，張三不五時致電郭幕僚，強調自己不會去支持韓國瑜，但最後還是去了，而理由就是「郭董沒找我」！黃光芹說，電話中張前院長跟什麼人、講過什麼話？「不應該健忘」。

黃光芹也說，拿出「只拿」郭台銘300萬元的「鐵證」，既無法證明她說的500萬元不對，且為200萬元的差距，天天上演連續劇，「擺出一副一毛錢都沒拿的清高模樣，反倒讓我為他感到深深的悲哀了」。

對於黃曼昕要求「明人不說暗話」、「拿出真憑實據」；黃光芹說，「我不只明人不說暗話，還打開天窗說亮話。我的消息來源很直接，不要懷疑」！黃光芹也表示，這已經不知道是張善政第幾次打擾她閉關寫稿，「君子請自重」。

最後黃光芹更狠酸，祝福張善政「順利搶得副總統的大位，從此不必再當假日農夫了！至於您過去所說的那些謊話，我早就當成耳邊風了，不會在意！」而若以後再有騷擾，黃光芹也表示，她將不再回應。

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