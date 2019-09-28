1個月要立23面！ 彰化「最鐵韓粉」引爆員林街頭總統看板大戰

2019-09-28 16:39

〔記者顏宏駿／彰化報導〕總統大選倒數百日，彰化縣員林市出現蔡、韓總統候選人看板大戰！該區國民黨立委參選人蕭景田日前高調啟動首面與韓國瑜合照的大看板，對手民進黨的陳素月今天也不落人後，於龍燈公園旁矗立跟蔡英文的合照大看板，蕭景田宣稱一個月內將豎立23面跟韓合照的看板，陳素月也說，會視情況增加，「總統級看板大戰」在員林街頭上演。

蕭景田號稱韓國瑜「鐵打的兄弟」，大造勢經常站在韓國瑜的身邊，他選擇在韓國瑜民調低迷的此刻豎立合照大看板，對內可穩定軍心，對外則有送暖的目的，他說，自己是資深國民黨員，挺韓國瑜是對國民黨盡忠、對朋友盡義，他呼籲同志支持黨的參選人，絕不能隨民調起起伏伏而有進退，近來許多有心人為了黑韓無所不用其極，讓他非常心痛，他相信台灣人民能明辨是非真假。

陳素月表示，去年底「韓流」興起，對手挾韓國瑜的高人氣奪下國民黨的立委代表權，她感受到無比的壓力，但韓國瑜近半年來荒腔走板的表現，讓國人看傻了眼，近來她勤走基層感受到「韓流」逐漸消褪。

她強調，對手刻意形塑「韓家軍」的意象，這是一種選舉策略，她不會隨之起舞，也就是不以「打韓」來獲取選票，她一樣按照自己的腳步，以服務獲取選民的認同。

這個選區包括員林及田中地區，藍綠兩黨在此並無個別優勢，前縣長卓伯源任內，原本蕭景田固守本區，但2012年大意失荊州敗給魏明谷，後來魏明谷轉戰縣長成功，立委補選一役由其子弟兵陳素月挑戰剛卸下縣長職務的卓伯源，陳大贏卓伯源1萬7千多票，上一屆立委選戰，陳素月遭遇宿敵張錦昆挑戰，也大贏對手2萬4千票。此次蕭景田來勢洶洶，擺出志在必得的雄心，藍、綠都各有隱憂，自己人能否順利整合，成為勝選關鍵。

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