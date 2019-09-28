諾魯新總統抵台 蔡英文今晚設宴接待、感謝為台發聲

2019-09-28 12:50

［記者許倬勛／桃園報導］諾魯新任總統安格明（Lionel Aingimea）抵台，總統蔡英文證實消息，並表示今特別空出行程，預計兩人將共進晚餐，除聯絡情誼、也暢談雙邊關係、國際情勢。

蔡英文說，安格明總統今在台灣過境轉機，晚間將設宴款待，感謝安格明在聯合國大會為台灣發聲，也期盼透過更多的交流，深化兩國邦誼。

我太平洋友邦諾魯於8月選出前司法部長安格明擔任新總統，安格明26日在聯合國大會總辯論力挺台灣，強調諾魯會持續支持台灣參與國際論壇，也簽署請願書，要求讓台灣參與聯合國。

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