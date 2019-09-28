韓粉快聽！韓國瑜「凍蒜歌單」上線 天才網友以歌嘲諷

2019-09-28 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕日前線上音樂平台KKBOX因總統蔡英文造訪，出現3份新歌單，讓民眾紛紛朝聖，網路上也出現許多模仿效應。有網友便發現，另一線上音樂平台「Spotify」也有最新歌單，且是現任高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜「凍蒜（當選）歌單」，讓網友直呼「太有才」。

臉書專頁「每日關心韓國瑜辭職高雄市長進度」今日貼出一篇貼文，分享線上音樂平台Spotify近日推出的新歌單「韓國瑜凍蒜」。歌單前兩首為「韓國」、「魚」，接下來便以歌名作為嘲諷方式，細數韓國瑜上任後風波不斷。

歌單內歌曲共有42首，依序分別是「韓國、魚、你為甚麼說謊、為什麼、背叛、高雄、飄向北方、講什麼海誓山盟、今年發大財、征服、宇宙、都不是真的、誰還敢相信你、你、為什麼、那麼愛、說謊、你講的話、Like、垃圾話、喝酒、睡到自然醒、我會不會又睡到下午了、在樹上唱歌、看見、樹洞、像一個小丑、瑪麗亞、一隻雞、你說了算、遲到、不讓、小馬、講玩、真的、沒禮貌、果然你還是、敗類、就是在講你喔、我是真的、還是覺得你最好」。

此消息一出，引起網友前來「朝聖」，大讚「真的是傑出的一單」、「這歌單不得了」、「越聽越上火，喝個高粱壓壓驚」，更有網友要大家「聽起來！」

據了解，音樂平台Spotify除了會依照使用者及其社群，來推薦歌單外，使用者也能自行創立歌單，分享給全球用戶使用。

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