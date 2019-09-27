撕一貼百！中山學生會號召連儂牆貼爆西子灣隧道

2019-09-27 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕國立中山大學今（27）日傳出連儂牆遭中國遊客撕毀事件。國立中山大學學生會今晚發文號召，「他們撕了我們一面牆，我們就貼滿一個隧道」，學習港人「撕一貼百」精神，把西子灣隧道變成「連儂隧道」，繼續支持香港反送中運動。

根據不公開社團「中山大小事」流出的影片，一對中國籍夫妻見理工長廊公布欄上，貼有聲援香港的便條紙，竟動手撕掉紙條，遇學生勸阻還回嘴：「他可以貼為什麼我不能撕」、「（牆上）沒寫不能撕啊」。

事件曝光後引起台灣社會公憤。中山大學學生會晚間發文指出，從下週一（30日）開始，歡迎學生以言語、繪畫等形式，佈滿西子灣隧道，讓經過的民眾以不同方式看香港。

文中寫道，台灣和香港同樣都遭受獨裁中國的壓迫，因此破壞連儂牆的行徑也蔓延到台灣，這是對自由民主的踐踏，因此此舉不只是聲援香港，更是守護台灣，「中山大學學生會邀請您，一起堅守自由。」呼籲大家週一「貼爆連儂牆」。

網友們回應，「學弟妹加油，身為香港校友感謝你們」、「加油~孩子們」、「以身為中山人為傲」、「我有回高雄的理由了」、「在別人的國家，真的要尊重別人」、「好樣的，不是軟柿子」、「929凹子底，高雄撐香港」、「專程過去給你貼好貼滿」。

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