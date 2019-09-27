郭家軍選起來！郭昕宜擬戰台中立委 尋求果粉支持

2019-09-27 21:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕永齡基金會顧問郭昕宜將戶籍遷入台中市北區，為參選第五選區（北北屯區）立委做準備，今晚在永齡基金會執行長劉宥彤與台中與郭粉見面會現身，郭昕宜說，如果參選，期盼郭粉支持，強調是否參選要視郭台銘對全國立委戰略考量，但目前她是朝參選做準備，最遲10月中旬確定，現場郭粉也展現熱情，「郭董凍蒜」聲不斷，還出現「郭董母雞帶小雞」喊話聲。

郭昕怡說，郭台銘雖然不選總統，但改變國家社會的心不變，將會推年輕人入立院改變台灣，她也說，自己原本就是台中人、住北區，後來換房遷到西屯，這次再遷回北區，對北北屯熟悉，考量該區現任立委為新補選上任，也期待為第五選區帶來世代交替。

郭昕宜也在郭粉會中重申郭台銘在初選時提出的政見包括0到6歲幼童國家養、舉行身障保險基金及成立健康大產業，請大家幫助郭台銘支持的立委參選人，會中她也受到郭粉的支持，紛紛與她合影，為她加油。

劉宥彤在郭粉會中也分享郭台銘參加國民黨總統初選失敗到決定不獨立參選的心路歷程，向現場近百名粉絲道歉「辜負期待」，也再度否認柯文哲的心腹蔡壁如指稱郭董早就考慮退選一事，她認為，郭董初選失利後，與大病初癒的母親相處多日，對於後來決定退選有很大影響。

劉宥彤也說，郭台銘拍攝聲明影片，其實是要拍攝連署參選的影片，但最後10分鐘保留了不選的可能性，所以不參選的腳本是現場補寫的及加錄的，不過郭粉仍難掩失望，她說，不惜要為郭董黃袍加身。

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