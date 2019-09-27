國片補助竟不到外國片1/10 議員轟北市文化局「厚此薄彼」

2019-09-27 19:07

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員洪健益今日下午在北市議會質詢指出，北市文化局每年補助國片總額僅2500萬元、每部上限300萬，從1999年迄今長達10年都沒增加補助金額，但在台北取景的科幻電影「露西」補助3750萬元，實在非常諷刺，大酸文化局不該厚此薄彼。

洪健益要求，文化局應檢討補助，以及可參照文化部補助規定，若票房收入有盈餘就要回饋，擴充補助金額，挹注輔導文化相關產業。對此，文化局長蔡宗雄允諾會檢討。

洪健益今質詢先秀出5部國片的海報，蔡宗雄僅認出2部國片，其餘一概不清楚，接著洪健益詢問國片每年補助額度是多少，蔡回答說好像是2500、2600萬，洪再問每部補助上限多少，蔡口氣滿是不確定，回答3、400萬左右，答案讓洪健益直搖頭，批評蔡宗雄對國片補助根本是狀況外、對電影產業不重視

洪健益指出，文化局每年補助額度2500萬元、單部補助最高上限300萬元，等於一年頂多補助8部國片，而10年補助額度完全沒調整，國片市場近年來慢慢復甦，但補助卻分文未增，且1999年國片申請補助12件，到今年補助案件卻減少。

洪還說，國片找贊助商不容易，一部電影製作成本可能要5千萬，市府補助只給300萬，比例太低，反觀「露西」這部電影，市府就補助3750萬，在台灣取景的好萊塢電影「沉默」在台票房僅1700萬元，市府卻補助高達3千萬元，票房比國片差。

蔡宗雄解釋，這些電影長片的補助會依照在地取景、產業與台北性連結給予補助。但洪健益認為，國片全部場景都在國內，只給補助300萬，還要經層層關卡才能拿到補助，外國電影卻一次拿這麼多補助，不該厚此薄彼，最後他要求文化檢討補助金額與票房回饋，才能有良性循環，輔導產業。

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