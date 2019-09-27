超萌！民進黨慶推出限量「黨徽鑄造鉛字」

民進黨33週年黨慶推出民進黨黨徽鑄造鉛字 ，將於「台灣派對」黨慶活動現場限量發送。（民進黨提供）

2019-09-27 17:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕好萌！民進黨黨徽鑄造鉛字首度曝光！民進黨明天舉行33週年「台灣派對」黨慶活動，為呼應全代會「2020世代共贏」主題，現場將展出為黨慶設計的「民主進步黨33週年紀念報」實體刊物及「民進黨黨徽鑄造鉛字」，限量贈送給打卡參與民眾。

據了解，「民主現場、人物地景展」將呈現資深黨員參與台灣民主化的物件與故事，年輕黨員則搜集他們認為代表台灣自由、民主社會才有的價值和生活場景，以攝影照片方式展出。黨慶活動更推出印有民進黨黨徽的鑄造鉛字，限量100份，民眾只要現場打卡，即有機會獲得。

當天展場也將展示「民主進步報」實體刊物，內容集結20位資深黨員和年輕黨員的民主故事；該刊物封面和封底，分別印有「民主」與「進步」設計字樣，編排充滿巧思。現場將提供300份刊物贈送給打卡參與民眾。

民進黨文宣部主任王柏鈞受訪表示，這次黨慶「台灣派對」的策展主軸，是希望傳達「世代傳承」，透過世代對話，象徵民主一棒接一棒。我們想發掘勇於推動民主進步的前輩們，以及伴隨著他們的那些過往生活中，曾經見證過台灣民主化過程的物件。

王柏鈞指出，同時也希望透過年輕人對美好生活的想望，提出他們覺得哪些是很重要且已經內化在日常生活中的民主場景。在這場展覽裡，更可以爬上穿梭於街頭的民主戰車，感受奮力傳達自己理念的心情。

王柏鈞提及，現場也能翻閱過去只能偷偷買賣的黨外雜誌，窺探當年灌注於字字句句間，追求民主自由的決心。這次展覽更特別邀請獲選「2018 Good design Award」生活風格雜誌「週刊編集」總編輯李取中，前台北世界設計之都執行長吳漢中，一起參與策劃。

王柏鈞強調，黨慶活動的展覽是向過去的民主前輩致敬，感謝有他們的不顧一切，大家才有機會在台灣這塊島上，自由的對話、自由的創作、自由的生活。

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