昨批呱吉「下流」 韓國瑜今轟大港開唱滅火器演出「貶低藝術」

2019-09-27 16:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會國民黨團今火力全開，在質詢時間痛批大港開唱部分內容粗俗不堪，要求高市府嚴正處理；高雄市長韓國瑜繼昨天批判呱吉下流，今天再轟滅火器「貶低藝術」，強調自己擔任市長期間，會與市民一起讓高雄充滿文化、文明。

李眉蓁、邱于軒等國民黨籍高市議員，今質詢時秀出大港開唱呱吉、滅火器表演片段，質疑兩段表演的言詞粗俗、不入流，嚴重危害教育；議員也頻頻追問高市文化局、法制局、警察局官員，要求嚴正處理相關言詞。

市長韓國瑜答詢時指出，他感慨大港開唱不只是攻擊他、批判他，他也覺得這對年輕人來說已經不是藝術了，如果這是藝術，那就是貶低藝術兩字。

韓國瑜指出，有句話對教育下一代很重要，「學好3年、學壞3天」，魔鬼誘惑是多巨大，他把血氣方剛的年輕人帶到複雜感官世界只需3天，但學好卻要3年。

韓國瑜認為，類似這樣粗俗、不入流、甚至下流，卻自訂為藝術是非常危險的事，他主政期間，會很樂意跟市民朋友、議會合作，在拉升經濟、辦好教育、照顧弱勢外，希望未來高雄能成為充滿文化、文明、富而好禮的高雄，這才是我們追求的價值。

韓國瑜進一步指出，會責成相關單位開會研究，如果大港開唱內容涉及違法，一定依法究辦。

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