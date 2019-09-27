恰吉又槓上韓總 這次為了呱吉…

2019-09-27 16:55

〔記者楊心慧／台北報導〕高雄市議會國民黨團昨天質詢韓國瑜時，再度針對大港開唱停辦風波開砲，還拿出台北市議員邱威傑「呱吉」在大港開唱舞台上爆粗口的影片，韓國瑜看過影片後認為表演「粗俗、下流不堪」；台北市議員王世堅今天幫呱吉說話，直呼呱吉的風格就是直率，當時也是在現場帶動年輕人氣氛，但韓國瑜是平常談論市政就用輕蔑的語言才會被批評，且韓現在爭取總統大位，應要有不同的高度，不能以一樣的標準衡量。

王世堅說，大港開唱是多元、年輕化，受年輕朋友喜愛是因表演的方式不是固定形式，韓國瑜應去多去了解，不要信口開河隨便批評，不要因為大港開唱是民進黨一手催生的就要罵，希望韓國瑜先搞清楚再發言，尤其他現在不只是高雄市長，而且是總統參選人，要有一定的高度，在沒深入瞭解事情的情況下，不要隨便發言。

王世堅猜測，韓國瑜應該是想凸顯不只是他粗俗而已，也有人很粗俗，但要去想不同的政治身分，要有不同的高度，呱吉議員是在現場帶動年輕人氣氛，呱吉的風格就是直率，他也講很多年輕語言。

王世堅表示，韓國瑜談論市政，甚至國家大政時，用輕蔑、激進的江湖式語言才會被批評，他們兩位工作性質、不同政治身分不同，韓國瑜現在爭取總統大位，不能用同樣的角度看，這是韓國瑜要去思考的。

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