國民黨中常會決議慰留郭台銘？黨務人士：依法郭已非黨員

2019-09-27 15:49

〔記者施曉光／台北報導〕雖然國民黨發言人歐陽龍25日中常會後轉述指出，將慰留已經辦理退黨的前鴻海董事長郭台銘，但今日有多位中常委向中央黨部關切，當天並沒有相關提案，只有一位中常委蕭景田提起此事，而且黨主席吳敦義並未明確裁示，何來決議慰留郭台銘？其中一位中常委說，這件事就「冷處理」，未來黨部也不會有任何去慰留的動作，近期郭的名字應該就會在黨籍管理檔案中被刪除。

此外，黨務人士指出，自郭台銘公開聲明退黨的那一刻起，依法就已經不是黨員，只剩下黨部註銷黨籍的行政作業程序，也不會因為作業程序沒有完成，實質影響郭台銘聲明退黨的法律效力，現在郭台銘與國民黨已經沒有任何權利義務關係，更何況25日中常會並沒有做成慰留的決議。

某中常委強調，黨員退黨案根本不必送中常會處理，中常會也從來沒有處理過黨員退黨案，即便如郭辦所言，副主席郝龍斌與吳敦義提過，吳敦義也不用在中常會處理，況且當天只是蕭景田在輿情討論時發言提及未來大選仍應借助郭台銘的力量，根本沒有提案，中常會更沒有做成任何決議。

這位中常委並強調，當天吳敦義只是綜合回應多位常委的發言，在回應蕭景田的部分，也沒有特別裁示，說要或不要慰留郭台銘。

根據當天與會人士指出，吳敦義在指示副秘書長杜建德宣讀台北市黨部建請慰留郭台銘的公文後，也只是說「我不能夠反對它」，怎麼會變成決議慰留？大家實際開會的經驗與後來會後轉述內容不同。

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