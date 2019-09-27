上課心得文？韓寫千字談電競夢 網怒：六都電競賽怎缺席

2019-09-27 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕2019高雄電競嘉年華已取消、暫緩，不過高雄市長韓國瑜卻仍在施政報告上重提此事，使得高市運動發展局長程紹同今（27）日出面說明原委並致歉。韓國瑜稍早在臉書針對此事PO出千字文，表示「我們這些老骨頭確實要來了解一下電競」，還強調已特別請80年次的幕僚幫他「補習」，不過就有網友質疑這是「上完課的心得文」？

韓昨在施政報告上提起市府12月將舉辦「2019高雄電競嘉年華會」，不過高市運發局卻澄清表示「該活動已暫緩」，再度引發爭議。事後，程紹同出面解釋，因有諸多贊助商建議延期至明年春天再辦，「沒有在施政報告定稿中更新資料，是我們沒做到的地方」。

對此，韓稍早在臉書寫下千字長文表示，他特別請80年次的幕僚幫他「補習」有關電競產業的資訊。對於為何要將高雄打造為「電競產業首都」？他提到電玩產業在全球的產值已高達千億美元，是新興產業中發展最快的領域之一，更提起過去多項成功案例，表示高市府將要全力推動電競產業鏈。

韓國瑜接著引述美國市場研究公司SuperDate公布之全球遊戲8月市場報告，報告顯示相關產業消費金額高達84.7億元，比去年同期增長7%，顯示電玩產業的蓬勃發展，他再提起台灣電競選手在海外贏回優秀成績，因此高市更要積極發展電競產業。

韓的千字長文一出，隨即引起網友討論，有網友留言「港都有您真好，辛苦了」表示支持，卻也有網友忍不住酸回，難道是「上完課的心得文」？

此外，韓談及要打造高雄成為電競之都，就有網友提起今年全台最大的業餘電競賽事「六都電競爭霸賽」，8月17日才在高雄舉行，但韓自己卻是六都中唯一一個缺席的首長，令他不禁怒嗆「（韓說要推電競），結果這次的六都比賽卻缺席去造勢」，留言讓網友讚翻。

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