鄉親來相挺 高市議會淪為韓國瑜造勢場

2019-09-27 14:23

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜小時侯住在新北市中和壽德新村，現已改制為中和區壽德里，里長張宗正帶著42位韓國瑜老家鄰居，趕到高雄市議會幫正在進行市政質詢的韓國瑜加油打氣，韓也在休息時間特地前往議會三樓向鄉親致意，鄉親加韓粉見韓國瑜現身，當場忘情高呼「加油」、「凍蒜」，神聖的議會殿堂淪為韓國瑜的總統造勢場。

張宗正表示，他們一行人昨天早上6點多就從新北搭上遊覽車，一路往向馳奔要到高雄替韓國瑜打氣，但因車上多數是老人家，考量他們的體力和身體狀況，於是每開一段路就休息，一路走走停停，到高雄已是晚上，來不及趕到議會替韓國瑜加油。

張宗正一行人在高雄住了一晚後，今天早上先去高雄駁二逛一逛，再到市議會替韓加油，韓國瑜見老家鄉親現身，也在質詢休息時間，特地從議會一樓走到三樓旁聽室，親自向遠赴而來的鄉親致意。

韓國瑜向鄉親表示，歡迎大家來，因為公務非常繁忙，沒辦接待大家，非常對不起，特別來致意一下。韓現身差點引起韓粉暴動，除了高喊「市長好」，更齊呼韓國瑜「凍蒜」。

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