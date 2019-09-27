還原郭台銘退選關鍵8日 蔡沁瑜、蔡壁如：16日拍板

2019-09-27 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕日前有媒體指柯文哲幕僚蔡壁如早在9日就知道鴻海創辦人郭台銘不參選總統，並稱郭柯合作是「一場政治大秀」，對此，永齡基金會副執行長蔡沁瑜與蔡壁如上午11:30共同召開記者會，針對郭台銘退選事件說明始末；蔡壁如強調先前言論僅是表達「幕僚的個人感受」；蔡沁瑜則用圖卡說明郭台銘決定是否參選的關鍵8天，其中郭台銘是在9/15深夜才決定不參選，幕僚直到9/16傍晚才知道。

蔡壁如表示，先前她接受媒體專訪時被問及「郭台銘最後一刻才宣布不參選，是否有受騙的感覺」，當時她以「幕僚的感覺」說明1週前就感覺到（郭不參選）。媒體詢問是哪一天，蔡壁如於是說了一個日期。對於此番話被媒體解讀成9日就已知郭不參選，蔡壁如強調這只是個人感受。

蔡沁瑜則列出時程表指出，10日她與蔡壁如共同現身中選會，詢問中選會在中秋假期是否運作，蔡沁瑜強調「如果當時郭有不參選念頭，幕僚不需要做這些」。並指出當晚郭台銘、柯文哲、蔡壁如3人也曾會面，討論選戰布局，隔天9/11郭台銘到新竹拜訪柯媽媽，若不選當時就會直接告訴柯媽媽了。

蔡沁瑜說，9/12郭台銘宣布退黨，9/13拍影片，9/15深夜郭台銘決定退選，9/16與柯文哲、蔡壁如會面，當面宣布不參選，於是9/16晚間提前公布不參選聲明，9/17也在臉書說明。

蔡壁如說，郭台銘有告知已不參選，也跟柯文哲見面表達歉意，後來雙方見面，柯市長則說沒關係。

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