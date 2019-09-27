找黃珊珊當副市長指定接班？ 柯：史上如此都不容易成功

2019-09-27 10:44

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲今早受訪證實找親民黨台北市議員黃珊珊任副市長，媒體關注柯突有此舉，可能要黃當接班人，是以新北市「朱侯體制」來培養下一任的市長？對此，柯說，歷史上指定接班人都不容易成功，他提供各種機會給所有的人，3年後的事情，現在討論太早了。

柯文哲表示，他在第一任期就有想過找黃珊珊當副市長，那時她剛連任議員，不可能第一天就說要辭掉去當副市長，雙方長期友善、有溝通，觀念上都OK，「這怎麼會是突然，是長期以來就有在想的。」

媒體追問，所謂指定接班人不一定成功，是覺得黃珊珊未必接棒去選市長？

柯則說，連2020年總統大選到現在都很難預測了，何必預測3年後的事情？至於民進黨「友柯」市議員高嘉瑜有可能是市長接班人選之一嗎？柯答稱「她不是要選立委了嗎？很難」。

對於黃珊珊有什麼特質足當副市長的問題，柯說，黃是連任多屆的議員，他如果希望有一個副市長是來自民意機關的，邏輯比較接近，按照事實來討論，不是作秀型的，「（黃）比較符合我們的調調。」

外界觀察柯文哲此舉的政治效應可能會跟親民黨更緊密，也有人認為在挖親民黨牆角，關係會惡化？柯表示，用人從來不看對方是哪個黨的，是看他對那個位置適合與否，他最驕傲的地方是市府一級首長從新黨到民進黨都可以，重點是他適不適合這個工作，不是問他的黨籍是什麼。

傳出親民黨為此人事案沒被告知而更生氣，覺得柯文哲的大嘴巴管不住？柯表示，人事案也不是市府宣布的，是被媒體報導出來的，團隊內部要再管控消息；柯說，案子還在討論階段，大家有默契，只是尚未正式處理，這個東西（再對親民黨）解釋解釋就好，親民黨主席宋楚瑜對他還不錯。

媒體又問，柯文哲曾說國民黨立委蔣萬安是市長最佳人選，對此，柯重申「國民黨如果現階段要推出市長候選人，一定是蔣萬安」，他對每個可能的候選人都表達善意，這樣就好了。

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