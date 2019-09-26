陳柏惟、洪慈庸共推競選看板要用什麼logo？「移山倒海」？

2019-09-26 08:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨支持的中市第二選區及第三選區的立委參選人陳柏惟與洪慈庸打出青年連線，兩人要在兩個選區的交接處共推競選看板，並利用首次直播徵詢網友意見，有人說「山盟海誓」「山海經」「移山倒海」「海士山萌」，兩人表示，會參考網友意見，而兩人也會抽空再一起直播。

陳柏惟與洪慈庸都是30多歲的年輕人，面對此次立委的選舉，兩人與台北的林昶佐組成青年連線，洪慈庸更與陳柏惟在日前首次合體直播，由於陳柏惟的選區是海線，洪慈庸是山線，因此兩人就把直播定為 「山珍海味」。

同時，兩人因跑行程沒時間吃飯，幕僚就乾脆擺了很多小吃，讓兩人邊吃邊直播，更符合所謂「山珍海味」。

可能真的太餓，兩人也真的吃了起來，22日直播到現在，已有五萬次瀏覽。

兩人請網友發想兩人若合作在兩人選區交接處合掛競選看板，希望看到什麼LOGO？許多網友熱情回應「唯一庸有」、「排山倒海」、「海線安全山線有錢」、「山萌海侍」、「庸遠惟你」、「朝慈柏帝彩雲間」「山盟海誓」「山海經」「移山倒海」「海士山萌」真的很有哏。

有兩位網友還獲得兩人用拍立得拍出的合照。

由於此次直播反映相當好，也釣出行政院副院長陳其邁的留言，兩人會視情況再合體直播，宣揚理念。

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