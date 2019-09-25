追華航私菸受質疑 黃國昌稱外界「打泥巴戰」

2019-09-25 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌今（25）日表示，除國安局人員吳宗憲預購9000多條菸品外，還有1名「林家如」購買37條私菸，黃晚間再度於臉書強調，「不在檢察官扣押的9797條菸中」，對於此案受到外界質疑，黃國昌認為是「打泥巴戰」。

黃國昌今上午在交委會踢爆目前走私的菸品儲存位置外，下午再召開記者會，點名華航員工黃湘媚買了33條、另有一位名為「林家如」的成員買了37條；黃國昌當場詢問台北地檢署代表：「林家如是誰、菸在哪裡？」質疑台北地檢起訴書中為什麼沒有林家如購菸的案情。

黃國昌晚間在臉書發文指出，從質詢到記者會，已經把問題層次分得非常清楚，從7月就開始追的華航員工走私、到最近才確認購買明細、在線上預購37條香菸的林家如，「一向是有多少證據、說多少話」，已清楚說明「不在檢察官扣押的9797條菸中」，正是因此才在追查「其他私菸到哪裏去了？」

黃國昌強調，1人買37條菸未申報就帶入境，就是「私菸」，有《稅捐稽徵法》、《菸酒管理法》可依據，黃認為，外界所提出的質疑都是「幫忙遮掩」，屬於「刻意混淆打泥巴戰」的行為，黃自稱「我還有很多工作要做，現在真的沒有辦法一個個駁斥不實的帶風向文」。

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黃國昌臉書全文

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