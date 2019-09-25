首批約18輛M1A2戰車 預計112年抵台

2019-09-25 12:04

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部向美國採購108輛M1A2T戰車，軍方預估，下月初將收到發價書。軍方官員在立法院透露，美方預計在111年於美國交貨，屆時我國派赴美國的種子教官將可接裝受訓，112年將有10餘輛戰車運抵台灣，不過，確定時程還是要收到美方發價書才能確定。

根據國防部明年度預算書顯示，國軍採購M1A2戰車批次，111年、112年各籌獲18輛、113年籌獲28輛、114年30輛、115年14輛。以此推算，首批抵台戰車數量應為18輛。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長嚴德發進行業務報告，民進黨立委蔡適應問，新版M1A2T戰車，和日、韓、中等國主力戰車評價如何？陸軍參謀長楊海明表示，日本現在是10式戰車，韓國是K2戰車，中國是99A式戰車，我國M1A2戰車的攻防能力都優於這些國家。

不過，楊海明說，如以中國的登陸能量評估，其水陸兩用戰車是054或063A等輕型戰車。蔡適應問，輕型戰車火力是否和M1A2戰車差更多？楊海明說「是的」。

蔡適應也追問，我國M1A2戰車，未來會用柴油還航空用油？楊海明說，該款戰車引擎的好處是可用很多種油，美國2012年採用航空用油，但其外銷國沙烏地阿拉伯等都採用柴油，未來我國也是考慮用柴油。（12:28更新）

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