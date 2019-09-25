「挖石油誰說的？」韓國瑜再說：高雄沒能力採石油是「常識」

2019-09-25 11:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天在高市議會開議前拜訪民進黨團，黨團書記長林智鴻追問兩天前「挖石油誰說的」，是市長短暫失憶嗎？還是市長認為不是自己講的？韓國瑜心平靜氣的回應，採石油是中央政策，高市府沒能力，這是常識、不是知識。

韓國瑜今拜會民進黨團時，總召韓賜村、書記長林智鴻代表接待，並準備了水果與飲料讓韓國瑜品嚐，氣氛還算融洽。

韓賜村首先關切選舉將近，韓國瑜是否會請假一事？韓國瑜則回應，如果要請假、一定會跟總召與黨團報告，市府團隊被監督也一定全力配合，希望一起攜手為市政努力。

林志鴻指出，市長的說法很像是預留伏筆、表示「一定會請假」？並再追問韓國瑜關於前兩天「兩天挖石油誰講」議題。

他當著韓國瑜的面前指出，這兩天、網路上有許多市長過去談話影片，他很好奇韓國瑜市長當下是短暫失憶、還是認為不是自己講的話？

韓國瑜說，挖石油是中央政策，民國100年、102年，中油兩度去探勘，他當時是因為每天在想高雄財政該怎樣解決，而石油是中央政策、政院要同意且要運作、周邊國家談判有共識甚至一起開採，最後才希望開採時別忘了高雄。

他進一步表示，高雄市政府沒有能力採石油，這是常識問題，這不是知識，市府絕無此能力、無此資金與設備，他只是每天在想怎樣解決財政問題。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法