駁斥拒中捷延伸大坑 林佳龍籲市府速提修正報告

2019-09-24 23:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕藍營立委沈智慧今（24）日質疑台中捷運延伸至大坑未納入中央前瞻計畫，要求交通部長林佳龍道歉。對此，林佳龍於臉書駁斥，台中捷運綠線向北延伸到大坑，是他擔任台中市長時全力爭取的計畫，即使先前前瞻基礎建設尚未及列入，但去年底仍向交通部提報可行性研究。他也呼籲台中市政府儘速提送修正報告，也詢問沈智慧同黨籍立委「是否忘記了，還是害怕想起來？」諷過去阻擋前瞻計畫。

林佳龍表示，當年擔任台中市長全力爭取中捷綠線延伸大坑，豈有可能會是藍委誣指的「悍然拒絕」！「指責佳龍欠台中人一個道歉的人，是否應該先還佳龍一個公道？」台中捷運綠線向北延伸到大坑，是他台中市長任內所提出的計畫，雖然在106年公布前瞻基礎建設計畫時尚未及列入，但並沒有放棄，仍在去年底向交通部提報可行性研究。市府政黨輪替後，遲至今年3月底，台中市政府才回函確定要依原計畫推動，交通部立即在5月10日就召開審查會議。

林佳龍說，審查會中許多專家學者對可行性研究，提出建設性的建議，因此要求台中市政府逐一回應並修改報告內容，並決議待提送修正報告後，再擇日召開審查委員會，不過台中市政府至今尚未提出修正報告。

他又說，雖然綠線延伸大坑段未納入前瞻計畫，但計畫通過審查、核定，交通部也將編列公務預算辦理，因此綠線延伸大坑段，不會因為是否納入前瞻計畫而受到影響。希望在地的立委，若盼此案早日通過，應督促台中市政府儘速提送修正報告，非糾結於計畫是否列入前瞻計畫。「若沈委員如此『厚愛』前瞻計畫，是否忘記了，還是害怕想起來，貴黨籍的立委曾是如何阻擋前瞻計畫？」

不少民眾也留言力挺，表示「謝謝你為台中付出！」、「總有人要搶別人種下的秧苗，說是自己爭取來的」、「KMT不意外啊，見不得人好」，也有人大酸「只能說去年底台中跟高雄人不知吃了什麼迷魂藥」。

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