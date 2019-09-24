天災等因素致公共債務攀高 審計長：要加強還本

2019-09-24 21:20

〔記者黃欣柏／台北報導〕審計部審計長林慶隆今赴立法院報告2018年度中央政府總決算審核經過，他在會中指出，我國公共債務從2000年的2兆增加到目前的5兆元，其中有滿大的比重是因為天災及政府特別需要而編列的特別預算，所以今年度審計部在審核意見中特別建議，未來財政部跟主計總處應規畫得更細膩，只要有剩餘就要加強還本。

林慶隆指出，根據「預算法」，債務舉借必須編列舉債預算，而且要受到「公共債務法」的流量、存量限制，但特別預算往往是先通過一個特別預算條例，不受「公共債務法」舉借額度的限制，所以增加的債務裡面，有滿大比重都是因為天災或政府因特別需要而編列的特別預算。

為使公共債務金額降低，林慶隆說，審計部在今年的審核意見特別提到，今年有歲計剩餘，而明年度預算案雖然目前是收支平衡，但實際執行後也一定會有歲計剩餘，希望財政部跟主計總處在規劃上要更加細膩，有產生剩餘就要加強還本，在預算外加強還本金額，這樣債務才能減下來，否則都只是表面上越來越低，實際債務金額還是越來越高。

根據日前總統府與行政院長蘇貞昌說明，明年度中央政府總預算歲入達新台幣2兆900億元，成長5.3%，而歲出約2.1兆元，成長5.2%，是自1999年後，睽違22年再次達到總預算歲入、歲出平衡。

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