林智堅揪幕僚看電影《返校》內心震憾籲珍惜民主！

2019-09-24 15:21

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅支持國片帶年輕幕僚看電影《返校》，昨晚深夜還在臉書與個人IG上說，下班後一聲吆喝就騎著YouBike帶大家看電影，他說其實自己不喜歡看恐怖片，觀影過程壓力頗大，但看完後讓他陷入深沉思考，回憶從戒嚴到解嚴他剛好是國小時段，或許現在的人很難想像失去自由，但上一輩的人卻真切發生過，因此讓他了解珍惜民主的可貴。

林智堅說，他每天早在8點有固定晨會，幕僚跟他分享最近火紅電影《返校》，因為辦公室幕僚多是七八年級生，對「人人心中都有個小警總」的年代記憶不深，於是昨天晚上下班，他便帶著幕僚騎YouBike到東門市場晚餐，然後到電影院觀看《返校》國片。

林智堅觀後分享說，他覺得很震撼，或許可以發覺上一代對政治冷漠、不願評論時局的原因，也讓他珍惜自由的可貴、民主的價值，現在的台灣擁有多元創作空間，闡述台灣這段歷史，邀請大家進電影院一起討論。

林智堅分享，新竹市也有白色恐怖案例，在竹市舊城區裡，新竹女中學生傅如芝，因參加黎子松老師籌組的「社會主義青年大同盟案」，在1950年代於校內被抓，最後在火燒島（綠島）執行死刑，現位於護城河畔的新竹228紀念公園，還刻有歌詞〈南方的木棉花〉，就是黎子松在獄中聽聞傅如芝被抓而寫下。

林智堅也與幕僚分享這段歷史，期許歷史不能被遺忘，透過歷史，可讓大家更珍惜難得的民主。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法