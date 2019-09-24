傳美方解禁關鍵組件 台飛彈、火箭精準度大幅提升

2019-09-24 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕隨著台美關係提升，在國防領域的合作也日漸密切，除了美方近期同意售台F-16V戰機、M1A2T戰車等重要軍備外，一些管制中的關鍵組件也持續解禁。據媒體報導，美方已解禁管制12年的飛彈與火箭使用的軍規戰術型IMU慣性測量模組及INS慣性導航系統，中科院第一批合計採購各300多組，已在6月運來台灣，這批組件可以提升飛彈精準度，且不受電子干擾，將用在雄二E巡弋飛彈，以及研發中射程300公里的遠程火箭上。

根據《上報》報導，在2018年4月5日美國正式批准對台潛艦國造IDS戰系案的「行銷核准證」後，也開始將台灣爭取多年、40多項武器關鍵組件解禁，包括飛彈用的高精度陀螺儀、主動相列雷達控制介面組件及固態燃料的穩定劑等19項，運用這些組件，中科院可以提升天弓、雄風系列飛彈的性能。

報導指出，首批各300多組的軍規戰術型IMU與INS模組，簡單來說，可提升飛彈的精準度在10公尺以下。這兩種關鍵性組件抵台後，中科院計畫先運用在雄二E巡弋飛彈上，讓射程600公里的雄二E具有更精準的打擊能力。

此外，中科院也將兩組件運用在研發中的300公里遠程火箭。對中研院來說，射程與發射車技術都不是問題，惟精準度需要更高階的技術，一旦有了戰術型IMU及INS後，將更有利於中科院研製300公里射程的火箭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法