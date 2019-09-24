黃國昌批新南向政策成效 蘇貞昌：務實檢討

2019-09-24 13:19

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量立委黃國昌上午於立法院質詢時，提及總統蔡英文上任後，為了降低對中國的貿易依存度，推動「新南向政策」，但相關數據顯示，近年來台灣對中國的貿易依存度卻上升，對東協10國及新南向18國的貿易量則降低，行政團隊的檢討報告文過飾非；對此，行政院長蘇貞昌強調，效果若未顯現，一定務實檢討。

立法院院會上午進行「109年度中央政府總預算案」質詢，邀請蘇貞昌及相關部會首長備詢；黃國昌質詢時表示，蔡總統自2016年就職以來，為了解決過去在經貿發展上依賴中國，大力推展「新南向政策」，對於政策方向他是支持的，但從具體執行成效看來，「每年花費約70億元，真的有達到效果？」

黃國昌指出，就2018年與2017年相比，台灣對東協10國出超衰退39億元，對新南向18國出超衰退42億，上會期他在經濟委員會曾提醒國發會注意，但國發會的報告卻令他遺憾，檢討報告全部都在文過飾非。黃強調，「新南向政策」方向正確，但執行有問題，就必須確實檢討反省，蒙蔽無法看清實際狀況。

黃國昌秀出從經濟部國貿局抓下來的數據，指台灣與中國的貿易量，2018年上升到24.28％，跟過去馬政府時期相比，其實沒有下降，反而上升；若以新南向18國、東協10國來看，2018年時18.85％，馬政府時期還有到19％，投入這麼多的資源，對中國的貿易依存度卻沒有下降。

對此，經濟部長沈榮津表示，在美中貿易戰的摩擦之下，未來許多生產基地將從中國轉往新南向國家，有些會到越南、印尼等。黃國昌說，這回答很奇怪，按照美中貿易戰走向，那如果川普跟習近平決定息兵，「新南向政策」怎麼進行？

蘇貞昌強調，全球化的今天，貿易也是全球來看，當美中貿易戰時，從中國外逃的企業廠商，有很多台商回台，有的到緬甸、越南等，對中國的依存度，未來將往南移；其次，新南向不是只有看經貿，還包括台灣跟新南向國家之間的互動，及提升彼此之間的關係，這也是委員認同的，不要過度依賴一個國家。

黃國昌說，行政團隊要誠實面對問題，不要文過飾非，正因他支持政策方向，看到這樣的數字讓他心痛，針對「降低對中國的貿易依存度、提高新南向貿易量，院長可否承諾？」蘇貞昌回說，謝謝黃委員肯定政策方向，應該找出為何效果還沒有顯現，將請相關部會就此問題務實檢討。

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