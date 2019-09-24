服役70年！全球最老仍服役海獅潛艦 今早現身基隆港

2019-09-24 12:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕千呼萬喚終於現身！服役70年、全球最老還在服役的茄比級「海獅」潛艦，睽違12年後，今天早上10點左右，「海獅」潛艦浮出水面，緩緩駛入基隆港，準備本週六（28日）在「國防知性之旅-基隆威海營區開放」活動與國人見面，有基隆人目睹阿公級的「海獅」潛艦出現在基隆港，立刻興奮的拿起手機拍照，並PO在臉書與好友分享。

中華民國海軍的「國防知性之旅-基隆威海營區開放」活動，將於28日（週六）於基隆港東四到東五碼頭、西三到西五碼頭舉行；「海獅」潛艦目前停靠在基隆港西岸碼頭，28日當天也將在主舞台的西岸碼頭展示，不過，由於「海獅」潛艦內部空間狹小，不會開放參觀。

海軍一三一艦隊政戰主任施生輝說，除了「海獅」潛艦與光六飛彈快艇因空間狹小，無法讓民眾參觀，其餘都將有限度的開放供民眾登艦參觀；營區開放時間為28日上午8時至下午4時，國人須攜帶身分證件（駕照、健保卡或具照片之身分證明文件），經查驗後始可進入會場參觀。另外，由於當地周邊停車空間不足，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往。

立委蔡適應表示，營區展示內容區分為艦艇開放參觀、地面裝備靜態展示、莒拳隊戰技表演、兩棲偵搜大隊海上操舟、臺灣培德龍獅團表演、人才招募博覽會及園遊會等項目。當日早上將由黑鷹直升機從東岸碼頭往西岸碼頭衝場，為活動拉開序幕。

蔡適應說，此次安排派里級、永靖級、錦江級軍艦、茄比級海獅潛艦、磐石軍艦、沱江軍艦及光六飛彈快艇等各型艦艇，以及機動雷達車、機動通信車、20機砲悍馬車、AAV7兩樓突擊車與S-70C反潛直升機供民眾參觀，讓國人得以近距離了解國軍現役武器裝備。

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