再否認曾說挖石油 韓氣Pu Pu嗆：蘇貞昌眼睛全盲了！

韓國瑜氣Pu Pu 批蘇貞全盲，表示「韓國瑜什麼時候說過高雄市政府要採石油？」（記者葛祐豪攝）

2019-09-24 12:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄市長韓國瑜強調自己沒說過採石油，行政院長蘇貞昌今天認為是「睜眼說瞎話」，韓國瑜則氣Pu Pu回嗆「蘇貞昌眼睛全盲了！」強調自己被抹黑我一年多，「韓國瑜什麼時候說過高雄市政府要採石油？」

韓國瑜今天在市政會議後接受聯訪，針對蘇貞昌批他「睜眼說瞎話」，他也按耐不住情緒回嗆。

韓國瑜說：「蘇貞昌我以前講他獨眼龍，當行院長看國民黨縣市長與民進黨縣市長，是獨眼龍在看，只有一隻眼睛在看了高雄，我現在感覺他看高雄變成全盲了！」

他說，為什麼全盲？蘇貞昌完全就忽略先罵再說，所有高雄市的事情，只要在蘇院長的嘴巴出來，「是先罵、先批判，先抹黑，也不查，先罵了以後再講。」

韓國瑜氣得說了兩遍，從選高市長到現在，「韓國瑜什麼時候說過，高雄市政府要採石油？」、「韓國瑜什麼時候說過高雄市政府要採石油？」

他批說，蘇貞昌看到民進黨的縣市長，像看到自己親生的孩子，看到國民黨的縣長，跟抱來的一樣，罵了以後再說。「所以我從來不參加院會，我參加第一次院會，就被兩台攝影機對著我，照了後剪接在媒體上來修理我。何苦如此呢？」

韓國瑜說，為政府部門服務，當行政院長跟其他職務都是一樣，人生短短幾十年，何必要這樣子昧著良心講話呢？「高雄治安，現在目前排名全國前三名。從行政院長、內政部長、警政署長一路罵，對高雄公平嗎？」

韓國瑜強調，現在觀光業這麼不景氣，再三拜託所有的好朋友，來高雄觀光旅遊，就一定要把高雄治安講的這麼不堪，這個對高雄人公平嗎？蘇貞昌院長能不能夠理性就事論事，「找出來韓國瑜什麼時候說過高雄要採石油」？、「完全沒有」。

他說，石油是國家的，只是在開採的時候，中國石油公司編的預算去探勘，周邊國家、行政院同意如果開採，千萬不要忘記，這個是屬於高雄的太平島，能不能讓高雄市分到一點點資源，因為我們財政非常困難。

韓國瑜表示，他的講話很保守、很保守、很保守，「一定要抹黑，抹黑我一年多，我覺得我這邊做一口氣的澄清。」

他說，包括昨天高閔琳議員，2年半前自己提出來彌陀機場，我提出來機場卻被罵了一塌糊塗，「所以我覺得永遠是兩套標準，台灣政治不要這樣好不好。」

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