興達電廠燃煤許可證一次發4年 陳惠敏批韓國瑜自廢武功

2019-09-23 21:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜曾坐在直升機上視察，震驚地表示施政會以改善空污為最重要工作，對於高市府日前通過興達電廠燃煤許可證一次發4年，時代力量鳳山區立委參選人陳惠敏批評韓國瑜竟在燃煤許可證上自廢武功，凸顯絲毫未把高雄市民的痛苦放在心裡。

陳惠敏表示，扛起台灣早年重工業發展的命脈，高雄人為此長久承受著難忍的苦痛。高雄是台灣空氣污染最嚴重的城市，其中自1982年起便開始商轉的4部興達電廠燃油機組，更是目前台灣最老舊的電廠，使用迄今已超過37年，除役勢在必行。

陳惠敏指出，市府趕在今天市議會開議前及本週五北高同步舉辦、呼應全世界共同發起的氣候變遷行動前，上週五搶先通過興達電廠4部機組的許可證，不但事前沒有邀請相關團體，也未通知民意代表，以偷襲的方式來規避民意監督，司馬昭之心，路人皆知，極具挑釁意味。

陳惠敏說，更難以理解的是，市府一改過去幾年許可證每年申請展延許可的狀況，一口氣將許可證一次展延4年，她質疑依據空污法第30條的規定，屬於總量管制區的高雄，原本就可以也應當要將每次展延期限縮減至3年以下，才能夠讓空氣品質的管控有治理的條件和工具，而這也是過去高雄市政府的作法。

陳惠敏表示，韓國瑜市府卻直接將展延期限一路延長到經濟部原本就預定除役的2023年，這毋寧是主動放棄未來與台電協商減煤降載、甚至提前除役的籌碼，等於讓負責發電的台電公司高枕無憂。

她指出，若未來沒有達成減煤承諾，也依然可以繼續用煤發電、繼續讓高雄市民承受空污之苦，而可以控管都不控管的高雄市政府，接下來要怎麼替高雄人的健康把關，實在很令人質疑啊！

她說，相較1999年商轉的雲林麥寮電廠燃煤機組將在2025年關閉、1991年起商轉的台中電廠上週經台中市府同意將減煤4成，市府竟偷偷摸摸通過興達電廠展延審查，躲閃社會各界的監督，並形同「放水」的通過了長達4年的許可證。

陳惠敏批評曾坐在直升機上視察高雄的韓國瑜市長，還曾震驚地表示未來施政會以改善空污為最重要工作，結果一到需要具體作為時，市府卻又自失立場、自廢武功，秋冬季節是高雄的空污黑暗期，隨著北風往下，位在北方的中火、台塑麥寮廠、興達電廠等的空污排放，全部都滯留在高雄，市民的健康，一吋都不能讓！

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