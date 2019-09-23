柯P再酸陳菊 王世堅反嗆：連渣男都不夠格、望之不似人君

2019-09-23 15:26

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今上午再酸總統府祕書長陳菊「特大號吳音寧」，對此，台北市議員王世堅受訪指，柯文哲卑劣又一章，身體髮膚受之父母，胖瘦美醜每人看法不一，柯卻再三消遣，尤其用女性身材容貌拿來羞辱揶揄工具，看出柯內心世界醜陋無比、極其齷齪，是典型卑鄙惡劣的傢伙；要講容貌，「你望之不似人君」。

王世堅指出，陳菊用半輩子奉獻給台灣民主運動、民進黨，還有民進黨對柯文哲的幫助、拉拔，才有柯文哲擔任首都市長，結果柯文哲一而再再而三用身材容貌，言語羞辱陳菊，尤其用女性身材容貌拿來羞辱揶揄工具；柯卻不好好專心市政，報答民進黨、民主前輩提攜栽培，卻忘恩負義、恩將仇報。

王世堅表示，要講容貌，「我不客氣地講，要講容貌，柯文哲你望之不似人君」，民間講你的容貌講得多難聽，但是每次大家消遣柯，多數人都盡可能要大家不要講這個，講這個人的言論舉止，針對政策這些來講；反觀柯文哲一而再再而三，連渣男都不夠格。他說，5年來沒對柯文哲看走眼，一個字講「壞」，兩個字講「卑劣」，三個字講「壞透了！」

對於柯文哲解釋「特大號是指職位並非身材」，王世堅說，少來啦！柯不要自以為幽默，這還需要爭論，「比大沒有人比你（柯）大，你是首都市長」，因過去已有3位台北市長擔任總統。

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