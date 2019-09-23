韓國瑜錢照借、地賣更多 民進黨批發大財破功

2019-09-23 09:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市議會黨團今天上午批評「第一本韓國瑜自己編的預算，發大財完全破功！」提出「錢照借、只少1億 」、「地照賣且賣得更多、單價更低」、「中央多給韓國瑜100億」、「預算執行率堪憂」在內的4大疑點。

對此，韓國瑜將於上午10點，親自到議會向議員解說預算編列相關問題。

民進黨高雄市議員康裕成、簡煥宗、李柏毅、何權峰、邱俊憲、高閔琳等人，今天上午召開「第一本韓國瑜自己編的預算，發大財完全破功！」記者會，提出4大疑點，並批評這本籌編邏輯幾乎99.9%抄前朝的預算書，證明了韓國瑜靠謊話及大話贏得了選舉。

李柏毅指出，韓國瑜「錢照借、只少1億 」，選前口口聲聲說不舉債，但第一本由他自己編的預算書，還是借了64億，還自己打圓場說是創新低。

李柏毅強調，縣市合併8年來，陳菊每一年賒借都創新低，從合併後的建設需求高峰期100年淨舉借預算數166億，降到108年的預算數65.4億，每年平均減少12.5億淨舉借，這次只少個1.26億元，根本減太少。

簡煥宗針對「地照賣且賣得更多、單價更低」說，國民黨過去批評陳菊市府標售重劃抵費地，是賣祖產，但韓國瑜也開始賣了，韓上任後包含市府土地及抵費地，今年1至9月總共賣了19491坪，賣得比之前平均每年1萬3916坪還多。

簡煥宗說，韓國瑜市府賣地的平均單價24.4萬，比之前陳菊的平均37萬更低，每坪少了將近13萬，他想問「到底是誰賤賣土地？」

何權峰針對「中央多給韓國瑜100億」提出看法，指109年中央計畫性補助多給高雄99億、將近100億，主要是在前瞻，這應創下藍綠中央執政以來，中央對高雄市補助最高的紀錄

最後一點是「預算執行率堪憂」，邱俊憲指出，依據國發會「基本設施補助計畫108年第2季季報」，最關乎市民生命財產安全的水利建設、公有建物設施這兩類，預算達成率只有10%至20%，連全國平均值都達不到！

邱俊憲批說，且高雄市的基礎建設落後案件數，是六都最多，高達11件，其中，十全滯洪池名列其中，韓市府上任後，此案原定6月完工，後來改成10月，現已經要拖到年底了。

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