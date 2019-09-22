中國奪我友邦 國軍智庫：對岸「經援外交」可能跳票

2019-09-22 21:05

〔記者涂鉅旻／台北報導〕南太平洋國家索羅門群島、吉里巴斯上週接連和我國斷交，使我國邦交國數降至15個。對此，國防部智庫「國防安全研究院」針對索國受中國利誘和我國斷交一事作出分析，除指美國將在「印太戰略」下將強化南太平洋安全外，且北京當局能否如實履行建交經援承諾，也恐怕不樂觀。

報告提及，我國政府部門不以經濟援助，作為穩固我國與索國邦交的交換籌碼，而是遵循著重農業技術等外交關係，也顯示我國政府不和中國進行金錢外交競賽。另外，美國在鞏固台索邦交上著力甚深，但美方的努力則被中國外交部認為是「干涉索國內政」。

由於中國今年10月1日國慶正逢中共政權建國70週年，報告認為，在「反送中」方興未艾、美中貿易戰持續拉鋸時，中國需要取得外交成果。另值得注意的是，索羅門群島具有戰略意義，在第二次世界大戰時期，現索國所屬的瓜達康納爾島，就是美國戰略反攻的起點，加上斐濟、巴布亞紐幾內亞、萬那杜等第二島鏈國家，等於進一步擴大中國在該區勢力，並縮減澳洲在其腹地影響力，中國可在某種程度拘束澳洲海軍自由進出周遭海域，假如美、澳海軍需會合，就需要繞道而行。

至於未來趨勢研判部分，報告認為，美國總統川普在去年10月簽署《善用投資導引開發法》，被指為是中國一帶一路的抗衡，美方也在今年6月的《印太戰略報告》明確指出，中國運用經濟力增加戰略意義。而在美方此次試圖影響索國不和我國斷交過程，雖未祭出《善用投資導引開發法》，但相信未來美國可能實際運用此法鞏固和印太地區小國關係。

報告也質疑中國「經援建交」是否履行承諾，且中國對外援助分為捐贈和貸款，假如採貸款方式，債務國無法如期還款，中國有以租借港口知名取得交通要衝的先例，也就是設下「債務陷阱」。以聖多美普林西比、多明尼加等我國前友邦為例，就是以「貸款」方式取得中國援助。

報告指出，另一方面，中國未必會信守建交承諾，例如聖多美普林西比和中國建交後，曾簽署擴建該國國際機場5年合作計畫，結果今年4月才宣布年底動工。由此可見，要讓中國兌現承諾耗時甚鉅，且在中國經濟下行現況下，是否如實履行建交時經援承諾恐不樂觀。

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