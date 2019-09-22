朱哲成獲提名卻遭爆曾涉性騷、欠錢不還 朱明將提告

2019-09-22 19:09

首次上稿 19:00

更新時間 19:09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕今天甫獲台灣民眾黨提名參選苗栗第一選區立委的朱哲成，立即就遭網友爆料他過去為台南市長黃偉哲輔選期間，就因涉嫌性騷女網友、欠錢不還等爭議遭開除，對此，朱哲成則駁斥指控，稱每一句都非事實，他曾有與女網友見面吃飯，但過程中從未有肢體碰觸，也無不妥言論，欠錢問題也早已化解，遺憾卻因選舉被挖出來加以扭曲，明將對網友提告。

30歲朱哲成原為民進黨員，去年加入黃偉哲競選團隊參與文宣輔選，今退出民進黨、改投民眾黨，旋即有網友爆料稱，他曾在輔選期間約女網友「吃麥當勞兼性騷擾」，甚至連吃飯錢都不出，被女網友控訴，因而立即遭開除。

但朱哲成澄清，去年輔選期間初到台南市，人生地不熟，所以在PTT結識女網友相約出來吃飯，第一次是先吃滷味花105元，但他忘了帶錢，遂由女網友代墊，事後他就忘了此事，而後雙方再約於摩斯漢堡吃飯，雙方也未提及欠錢問題，直到選舉完後，對方才提出他欠錢未還，但因對談過程起爭執，女方一怒之下就說「不用付了」，他就沒再回應，直到對方向黃偉哲投訴有欠錢問題，他立即匯款150元給對方。

「根本沒性騷要我如何證明？」朱哲成激動表示絕無此事，他強調，女方曾於某天半夜來電聲稱心情不佳，他就說願意過去陪伴，卻被女方誤解為意圖不軌，甚至用到「企圖姦淫」的字眼，讓他當下也光火，反嗆「跟妳見面就會姦淫妳嗎」？

朱哲成說，網路指控不符事實，自己印象中更從未肢體觸碰過對方，也不認為言語上有何失當，當時此事件經黃偉哲團隊文宣組了解後，就已與對方說明清楚，過程也未經過任何法律訴訟，自己更從沒「被開除」，遺憾卻因選舉，而又被拿出來刻意扭曲中傷，明將提告，證明清白。

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