鄭朝方上廣播節目 自詡新竹代言人

2019-09-21 10:12

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕民進黨新竹立委參選人鄭朝方發佈新聞指出，他多年前曾在環宇廣播電台工作並獲金鐘獎，這次參選重回老東家接受專訪，強調自己會是絕佳的新竹代言人，要把新竹新方向和大家分享。

上次代表民進黨參選新竹縣長落敗的鄭朝方，是前縣長鄭永金的兒子，這次他再度獲得黨中央徵召參選新竹縣第2選區立委，以「立委參選人」身分首度接受廣播節目的專訪，就獻給自己曾經任職過的環宇廣播電台。

鄭朝方說，他首度主持的廣播節目，就是環宇廣播電台的「山與山的對話-好好聽客家」，初試啼聲就用這個節目獲得第47屆金鐘獎，他十分懷念那段在環宇的日子：「我在聽眾上班、上課的路程，陪伴聽眾有著說不完的故事，現在我帶著對新竹的新方向透過廣播再次與大家分享。」

新聞稿也提到節目訪談內容指出，鄭朝方投入新竹縣長選舉失敗後雖敗猶榮，仍繼續遵守對鄉親的承諾，持續深耕新竹地方，期許自己能更精進累積能量，相信新竹鄉親會給認真有實力的人一個機會，他也認為自己會是個絕佳的新竹代言人。

鄭朝方也在訪談中說，非常感謝環宇廣播電台過去給他舞台發揮，讓他能夠用新世代的思維詮釋新客家；他特別強調，人生比的是累積，而不是短暫的輸贏，一時的輸贏不代表永遠的輸贏， 在每個階段不同的工作領域，都是累積他生命歷練的重要養分。

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