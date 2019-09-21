台吉斷交 美國跨黨派國會議員齊聲挺台

2019-09-21 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕我國與吉里巴斯昨（20）日斷交，美國共和黨及民主黨的國會議員紛紛在推特上發文挺台。除了呼籲其他國家不應在外交上仰賴中國外，更敦促美國國會應盡快通過「台灣保證法」與「台北法案」。

跨黨派議員齊聲挺台

眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）今（21）日凌晨發文，呼籲其他國家不應追隨在外交上轉向中國的這種趨勢，並強調，向中國尋求財務援助將會讓國家的經濟和政治都受制於中國。

參議院外委會民主黨首席議員梅南德茲（Robert Menendez）也發文表示，中國這種掠奪性的孤立行動是相當令人震驚且無法接受的，「台灣將永遠是我們最重要的區域夥伴之一，我們必會繼續支持民主」。

籲通過台灣保證法與台北法案

共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）發文表示，美國將會與民主夥伴台灣一同面對北京的侵略。他同時呼籲參議院應盡快通過「台灣保證法」，此法案將中國在國際社會中排除台灣視為美國國家安全議題。

參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）則指出，吉里巴斯與台灣的斷交顯示需要採取緊急行動，並表示參議院外交委員會下週即將對「台北法案」進行最後的逐條審議。

「台北法案」全名為「台灣盟邦國際保障與強化倡議」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱TAIPEI Act），此法案將促請美國支持世界各國對台灣的外交承認，若有國家對台灣採取不利行動，法案也授權美國國務院降低與這些國家的外交關係。

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