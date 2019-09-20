從「暴力小英」到「台灣隊長」 社群之夜分享人生第一次

2019-09-20 22:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕由蔡英文連任競選辦公室主辦，台灣社群史上第一次跨界合作的「社群之夜─人蔘第一次」活動，今晚於大直立方文創登場。總統蔡英文親自出席，與年輕支持者及網路紅人們互動，聽取來賓分享人生第一次經驗，她也分享說，自己第一次領導群眾上街被國民黨封為「暴力小英」，並以「台灣隊長」身分」邀民眾與她一起守護台灣。

據了解，今晚社群之夜活動由饒舌歌手大支震撼開場，他呼籲要讓小英總統繼續連任、守護台灣，這次選舉中國對台打壓會越來越多，大家一定要繼續努力，因為我們是台灣隊長。

民進黨副秘書長林飛帆也分享第一次結婚經驗，他笑稱，自己是台灣第一個舉辦婚禮有統促黨來抗議的人，婚禮前一晚，警方告知統促黨要帶超大聲公和撒冥紙抗議，當時一度考慮是否將婚禮取消，並勘查地形研究要如何抵擋，也讓自己進攻人生變成防守人生。

知名歌手陳明章帶來一曲《伊是咱的寶貝》，並喊出「小英總統當選」，他憶及40年來從黨外走到現在，記得還被郝柏村說是「文化流氓」，不過只要堅持一定能看到未來。

閃靈女樂手Doris則分享人生第一次助選經驗，她說，記得當時非常緊張，因為要面對媒體和面對民眾，進到巷弄每一戶家庭好像進入小宇宙，對自己而言其實滿困難的。

Doris提及，那時要走進入家門口說，「大家好，我是某某某的太太，請投某某某一票」，真的很尷尬。另外，去拜票不能穿太黑，但過去自己都是穿黑色，所以就先慢慢從穿灰色開始。

Doris更說，還有拜票時從Doris變成林太太，更有老伯以為閃靈是名字，說「閃太太你好！」她說，這次是第一次幫競選連任站台，希望大家繼續支持林昶佐和小英總統。

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