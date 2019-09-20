斷交潮裡的堅定盟友 台灣與瓜地馬拉國會聯誼會成立

民進黨立委林靜儀（右三）20日舉行「台灣與瓜地馬拉國會友好聯誼會」成立大會，瓜地馬拉大使葛梅斯（Willy Alberto Gomez Tirado）（左三）出席。（記者廖振輝攝）

2019-09-20 19:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕在中國一週拔我兩邦交國之際，立法院「台灣與瓜地馬拉國會友好聯誼會」今天成立，立法院秘書長林志嘉說，在外交多事之秋，顯得瓜地馬拉對台灣多麼珍惜；外交部拉美司長俞大㵢指出，我駐瓜地馬拉新任大使鄭力城18日抵任，19日就向瓜國總統遞到任國書，顯示瓜國對兩國邦誼的重視。

瓜地馬拉駐台大使葛梅斯致詞時表示，瓜國國會議長與議員日前來台正式訪問，感謝台灣立法院長期提供各項協助，瓜國國會在台灣協助下，推動國會電視台架設計畫，對於國會立法工作、透明化至為重要。他也重申，「瓜地馬拉是台灣最好的朋友及盟友」，將持續努力捍衛相繫兩國的價值觀：民主、主權、和平、自由。

聯誼會由民進黨立委林靜儀擔任會長，林靜儀說，上會期瓜國總統莫拉萊斯拜會立法院，當時希望除了政府對政府之外，也能有兩邊國會對國會間的合作，聯誼會成立後，盼下一屆的國會更能促進台瓜國會交流，無論是教育、農業、醫療、衛生、科技等各方面合作，也希望農產品有更多經貿上的往來。

民進黨立委林靜儀（右一）今天舉行「台灣與瓜地馬拉國會友好聯誼會」成立大會，瓜地馬拉大使葛梅斯（Willy Alberto Gomez Tirado）（右二）出席。（記者廖振輝攝）

瓜地馬拉大使葛梅斯（Willy Alberto Gomez Tirado，前左）出席「台灣與瓜地馬拉國會友好聯誼會」成立大會。（記者廖振輝攝）

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