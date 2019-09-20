沈智慧公布問政成績 莊競程：未看到具體民生法案

2019-09-20 23:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨第五選區（北北屯）立委沈智慧今天公布委託世新大學做立法委員問政服務滿意度調查，地方服務及立法問政表現達6成至7成滿意度，強調提出掃除「新三害」嚴懲酒駕、虐童、販毒修法及酒駕累犯裝酒精鎖已完成3案，民進黨參選人莊競程則說，未看到沈智慧提出具體的民生法案，反而推動如「駕駛汽機車要強制穿反光背心」等的擾民法案。

沈智慧說，離開立法院沉潛11年，「半路插隊」回立院後，1天當3天用，絲毫不敢懈怠，就想發揮「即戰力」，上任後實際會期僅105天，除了固守立法院，就是往選區服務「追趕進度」，把僅有一年任期的立委做好、做滿，給鄉親交代，也給交棒的盧秀燕市長一個交代，拿到7成滿意度算是相當「漂亮！」

負責執行調查的世新大學民調中心執行秘書鍾岳勳說，嚴懲酒駕虐童販毒立法議題上，獲得高達94.7％支持度，顯示沈智慧準確抓到不分藍綠選民關心的事項。至於其它議題支持度部份，「關閉台中火力發電廠」有59.1％，「台中捷運延伸大坑經補庫」有66.6％，「落實執行死刑」82.7％。

莊競程則指出，沈智慧曾在立院發言認為政府對外發布共軍共機繞台，是因為選舉私心，如果再讓這種人當立委，不但鄉親福祉被遺棄，國家尊嚴恐也會遭到踐踏。

莊競程說，盧秀燕施政滿意度卻慘跌到全國倒數第二。

而沈智慧參加立委補選的時候，緊抓著韓國瑜不放，順著韓流來襲當選，莊競程說，現在韓國瑜的施政滿意度，是全國倒數第一，由此可知，這些人根本都是只會喊口號，只會說謊話騙選票，如果再給讓他們當選，那還有天理嗎？

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