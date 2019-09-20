1週掉2友邦 韓陣營諷蔡英文：再10個外交部長也不夠用

2019-09-20 20:36

〔記者施曉光／台北報導〕繼索羅門群島之後，外交部今天又宣布與吉里巴斯斷交，一週內兩個邦交國被挖走，國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召集人張善政下午召開記者會，除了譴責對岸對我邦交國動手動腳，將主要砲火指向蔡英文總統，他質疑，如果讓蔡再連任4年，台灣邦交國數目恐怕會只剩下兩隻手指頭都數得完；他還諷刺，蔡英文當然要慰留外交部長吳釗燮，因為蔡英文自己心裡清楚，問題不在外交部長，而是在她自己身上，而且目前的兩岸外交政策如果不變，「再有10個外交部長，也不夠蔡英文用。」

張善政說，從任何一個國民的角度來看，一週內掉了兩個邦交國，大家不會幸災樂禍，也要譴責對岸不應該在此時挖我邦交國，動手動腳，這種作法讓台灣人民生氣。

隨後他話鋒一轉說，「一個銅板敲不響」，從蔡英文今日聲明內容可以看出意識型態，蔡稱台灣不能選擇一個會向中國低頭的總統，而且要堅定告訴中國對「一國兩制」的答案只有3個字「不可能」，完全是與對岸採取敵對態度。

張善政說，過去馬政府時代同樣也沒接受「一國兩制」，邦交國卻沒有像蔡政府一樣被挖走，他認為，蔡英文談話有兩個問題，第一是把兩岸外交政策過於簡化，要不是向中國低頭，就是與中國對抗，但事實上兩岸外交政策應該是一種連續的光譜，在兩者中間還有相當的空間，可以發展兩岸與外交關係，台灣可以既不用低頭，也不用對抗，但蔡英文在兩岸外交政策思維上沒有中間立場，「不知道是故意，還是在外交兩岸政策的思維與著墨不夠。」

張善政質疑，蔡英文只說對岸挖我邦交國，但事實上韓國瑜對「一國兩制」說過「over my dead body」，馬政府時代也沒有接受「一國兩制」，為何沒有像現在邦交國數目掉得這麼厲害？因此問題不在接不接受「一國兩制」，任何台灣選出來的總統也不會接受，顯見蔡英文的兩岸外交政策有問題。

他說，如果讓蔡英文繼續連任4年，請問邦交國還要掉幾個？如今只剩下15個，如果蔡英文再做到2024年，恐怕將只剩下兩隻手指頭都數得完，台灣在國際上將幾乎變成不存在的現象。

張善政還說，在蔡英文沒有改變兩岸外交政策之前，「再有10個外交部長，也不夠蔡英文用」，否則今天至少已經要換7個外交部長，蔡英文還有臉再當總統嗎？他預測蔡英文會是台灣歷任民選總統當中外交成績最難看的一位。

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